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Защитник «Динамо» Лаксальт: за последние два года уровень РПЛ вырос

Защитник «Динамо» Лаксальт: за последние два года уровень РПЛ вырос
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался об изменении уровня Российской Премьер-Лиги за последние два года.

– Ты один из самых опытных и долгоиграющих легионеров в России. Что ты думаешь об уровне РПЛ, с учётом твоего европейского опыта?
– Если брать непосредственно футбол, я считаю, что за последние два года уровень РПЛ вырос: команды стали более равными, нет такого, чтобы одна-две команды выделялись, а остальные были слабыми. Также в лигу приехало много талантливых игроков. То есть уровень самого футбола очень хорош, — приводит слова Лаксальта Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 встреч. На второй строчке располагается «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар».

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