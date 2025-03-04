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Черчесов высказался о возможном уходе Хлусевича из «Спартака»

Черчесов высказался о возможном уходе Хлусевича из «Спартака»
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Экс главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов высказался на тему возможного ухода защитника Даниила Хлусевича из московского «Спартака».

— Говорят, что Хлусевич не всегда тренируется в общей группе, а порой — отдельно.
— Этого я не знал. Мне кажется, это непозволительно. Всё-таки игрок должен тренироваться, готовиться и иметь свой статус, чтобы во время трансферного окна его можно было продать, иначе он теряет цену.

Другое дело, может не быть команды, которая тебя приобретёт. Хлусевич мне всегда нравился, он ещё в «Арсенале» мне приглянулся: стабильный, работящий, ответственный. Со своими плюсами и минусами, как и каждый из нас.

По-моему, достойный парень. Другое дело, сложно сказать, что там внутри, — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Даниил Хлусевич перебрался в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. В текущем сезоне на его счету девять матчей за красно-белых в РПЛ и пять — в Кубке России.

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