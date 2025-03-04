Черчесов высказался о переходе ЦСКА на новую схему

Российский тренер Станислав Черчесов высказался о переходе московского ЦСКА на игру по новой тактической схеме.

«Что касается Николича, то мы её видели, когда он работал в «Локомотиве». Я уже в первом круге знал, что Николич не станет ждать перерыва и через парочку туров будет переходить на оптимальную для себя схему. Он попробовал — и уже видны изменения.

Мяч больше держать, игроков в атаке больше, в середине давление оказывают. Нас ждёт интересный второй круг», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 19 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с подмосковными «Химками». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.