Станислав Черчесов оценил состав «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ

Российский тренер Станислав Черчесов высказался о составе санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России.

«Глядя на состав «Зенита», нельзя сказать: вот этот или иной игрок на голову выше футболиста ЦСКА. Поэтому теперь у Семака задача из этих хороших игроков сделать команду. Звёзд нет, который сами решают, как Малком, который много забивал.

Он делал разницу. Сейчас, если такого нет, нужно переформатироваться», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Зенит», у которого 40 очков после 19 встреч. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с воронежским «Факелом».