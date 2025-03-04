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Черчесов — о возобновлении тренерской карьеры: есть желание работать в своей стране

Черчесов — о возобновлении тренерской карьеры: есть желание работать в своей стране
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Бывший главный тренер сборных Казахстана, России и московского «Спартака» Станислав Черчесов заявил, что хочет работать в России.

«Деньги никогда по большому счёту не были мотивацией. Потому что когда ты куда-то переходишь, то должен понимать, рубль — тоже деньги. Их надо отрабатывать, а чтобы отработать, должно быть какое-то понимание: куда ты едешь, что будет, будет ли семья, помощники, много нюансов, которые нужно учесть перед этим шагом. Пока я здесь и ещё раз повторяю: есть желание работать в своей стране. Тем более в той ситуации, которая происходит в мире. Поэтому подождём», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Станислав Черчесов покинул сборную Казахстана в январе 2025 года. Под его управлением команда потерпела шесть поражений в шести матчах с разностью голов 0:15 и заняла последнее место в группе Лиги наций УЕФА.

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