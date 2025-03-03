Лаксальт — о словах Кокорина: лично я не считаю и никогда не скажу, что РПЛ — говно

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о словах экс-форварда команды Александра Кокорина об уровне Российской Премьер-Лиги. Ранее Кокорин заявил, что РПЛ «стала говном ещё в 2019-м».

«Я могу рассуждать только о тех четырёх годах, что здесь нахожусь. Когда я только приехал, уровень чемпионата был хорош, но потом многие игроки покинули РПЛ, и, может, было чуть хуже. Но, на мой взгляд, за последние два года уровень лиги поднялся. Приехало много новых качественных игроков из Латинской Америки, уровень точно поднимается к тому качеству, которое я застал, когда приехал.

Если кто-то рассуждает таким образом, это лишь его мнение. Каждый может говорить что угодно, но лично я не считаю и никогда не скажу, что РПЛ – говно», — приводит слова Лаксальта Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 встреч. На второй строчке располагается «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар».