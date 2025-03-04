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Массимо Каррера: хочу вернуться в Россию. Готов возглавить клуб Первой лиги

Массимо Каррера: хочу вернуться в Россию. Готов возглавить клуб Первой лиги
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Экс главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе в России и не против попробовать себя в Первой лиге.

«Готов возглавить клуб Первой лиги. Для меня перелёты не проблема. Хочу вернуться в Россию. Если мне предложат долгосрочный проект, буду рад. Я не боюсь логистики. Скучаю по Москве и даже по московским пробкам. Бывало, стоял в них по часу-два», — приводит слова Карреры Legalbet.

Напомним, Массимо Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 год. С красно‑белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России. Последним клубом тренера стал итальянский «Асколи», который он возглавлял с 12 марта по 26 сентября 2024 года.

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