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Ноттингем Форест — Ипсвич, результат матча 3 марта 2025, счёт 1:1, 5:4 Кубок Англии 2024-2025

«Ноттингем Форест» победил «Ипсвич» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
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«Ноттингем Форест» принимал на своём поле «Ипсвич» в заключительном матче 1/8 финала Кубка Англии. Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). Основное время матча завершилось результативной ничьей — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Ноттингем Форест» — 5:4.

Кубок Англии . 1/8 финала
03 марта 2025, понедельник. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
5 : 4
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Хирст – 53'     1:1 Йейтс – 68'    

Счёт в матче на 53-й минуте открыл форвард «Ипсвича» Джордж Хирст. На 68-й минуте полузащитник хозяев поля Райан Йейтс восстановил равенство в счёте с передачи вингера Энтони Эланги. Больше голов в основное и дополнительное время встречи забито не было. В серии пенальти футболисты хозяев реализовали все пять ударов с «точки».

Таким образом, «Ноттингем Форест» квалифицировался в четвертьфинал Кубка Англии. Ранее в 1/4 финала турнира прошли «Астон Вилла», «Престон», «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Манчестер Сити», «Брайтон» и «Фулхэм».

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