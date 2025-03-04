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Станислав Черчесов высказался о невыходе новичков «Спартака» в стартовом составе

Станислав Черчесов высказался о невыходе новичков «Спартака» в стартовом составе
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Российский тренер Станислав Черчесов прокомментировал решение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича не выпускать в стартовом составе новичков клуба Ливая Гарсию и Пабло Солари на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Есть говорить о «Спартаке», то это ожидаемо. Хотя понимаю болельщиков, которые видят заплаченные цифры и, естественно, ждут, что он приходит в стартовый состав. Другое дело, что они приехали к последнему сбору. Игрок может быть хорошим, но пока, как говорится, не вписывается. Тренер видит.

Главное, чтобы это не было тенденцией, чтобы потом не было вопросов, что купили дорогих игроков, а они не проходят в основной состав, — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Оба футболиста вышли на замену на 74-й минуте встречи, а уже на 90+6-й минуте Пабло Солари сумел отметиться забитым голом в ворота «Оренбурга».

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