Станислав Черчесов высказался о невыходе новичков «Спартака» в стартовом составе

Российский тренер Станислав Черчесов прокомментировал решение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича не выпускать в стартовом составе новичков клуба Ливая Гарсию и Пабло Солари на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Есть говорить о «Спартаке», то это ожидаемо. Хотя понимаю болельщиков, которые видят заплаченные цифры и, естественно, ждут, что он приходит в стартовый состав. Другое дело, что они приехали к последнему сбору. Игрок может быть хорошим, но пока, как говорится, не вписывается. Тренер видит.

Главное, чтобы это не было тенденцией, чтобы потом не было вопросов, что купили дорогих игроков, а они не проходят в основной состав, — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Оба футболиста вышли на замену на 74-й минуте встречи, а уже на 90+6-й минуте Пабло Солари сумел отметиться забитым голом в ворота «Оренбурга».