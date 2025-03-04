«Ювентус» одержал уверенную победу над «Вероной» в матче 27-го тура Серии А

«Ювентус» встречался с «Вероной» в заключительном матче 27-го тура чемпионата Италии. Игра проходила в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживала встречу бригада арбитров, возглавляемая Маттео Маркетти. Матч завершился уверенной победой «Ювентуса» — 2:0.

Первый гол в игре на 45+2-й минуте забил полузащитник «Вероны» Томаш Суслов. Взятие ворот было отменено после просмотра VAR. На 72-й минуте центральный полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам вывел туринцев вперёд. На 90-й минуте полузащитник Тён Копмейнерс установил окончательный счёт.

Таким образом, «Ювентус» по итогам 27-го тура Серии А занимает четвёртое место в турнирной таблице с 52 очками, опережая «Лацио» на два очка. «Верона», в свою очередь, занимает 14-е место. У команды 26 очков в 27 матчах.