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Ювентус — Верона, результат матча 3 марта 2025, счёт 2:0, Серия А 2024-2025

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Вероной» в матче 27-го тура Серии А
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«Ювентус» встречался с «Вероной» в заключительном матче 27-го тура чемпионата Италии. Игра проходила в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживала встречу бригада арбитров, возглавляемая Маттео Маркетти. Матч завершился уверенной победой «Ювентуса» — 2:0.

Италия — Серия А . 27-й тур
03 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Верона
Верона
1:0 Тюрам-Юльен – 72'     2:0 Копмейнерс – 90'    

Первый гол в игре на 45+2-й минуте забил полузащитник «Вероны» Томаш Суслов. Взятие ворот было отменено после просмотра VAR. На 72-й минуте центральный полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам вывел туринцев вперёд. На 90-й минуте полузащитник Тён Копмейнерс установил окончательный счёт.

Таким образом, «Ювентус» по итогам 27-го тура Серии А занимает четвёртое место в турнирной таблице с 52 очками, опережая «Лацио» на два очка. «Верона», в свою очередь, занимает 14-е место. У команды 26 очков в 27 матчах.

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