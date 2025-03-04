Матч Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» перенесён из‑за погодных условий

Матч 26‑го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Эспаньолом», который должен был состояться в понедельник, 3 марта, был перенесён из‑за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

«В связи с метеорологическим предупреждением и следуя рекомендациям по безопасности, судья принял решение отложить матч между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» в рамках 26-го тура Ла Лиги, который должен был состояться в этот понедельник. Новая дата и время будут сообщены в ближайшее время», — говорится в официальном заявлении федерации футбола страны.

После 25 сыгранных встреч «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 27 очков.