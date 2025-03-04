Матч Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» перенесён из‑за погодных условий

Матч 26‑го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Эспаньолом», который должен был состояться в понедельник, 3 марта, был перенесён из‑за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.
«В связи с метеорологическим предупреждением и следуя рекомендациям по безопасности, судья принял решение отложить матч между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» в рамках 26-го тура Ла Лиги, который должен был состояться в этот понедельник. Новая дата и время будут сообщены в ближайшее время», — говорится в официальном заявлении федерации футбола страны.
После 25 сыгранных встреч «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 27 очков.
- 4 марта 2025
-
01:33
-
01:29
-
01:18
-
01:17
-
01:11
-
01:05
-
00:55
-
00:55
-
00:45
-
00:40
-
00:35
-
00:33
-
00:03
- 3 марта 2025
-
23:56
-
23:32
-
23:30
-
23:28
-
23:25
-
23:10
-
23:04
-
22:47
-
22:45
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:10
-
22:08
-
22:07
-
22:04
-
21:53
-
21:50
-
21:50
-
21:40
-
21:38