Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» перенесён из‑за погодных условий

Матч Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» перенесён из‑за погодных условий
Аудио-версия:
Комментарии

Матч 26‑го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Эспаньолом», который должен был состояться в понедельник, 3 марта, был перенесён из‑за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Испания — Примера . 26-й тур
03 марта 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Перенесён
Эспаньол
Барселона

«В связи с метеорологическим предупреждением и следуя рекомендациям по безопасности, судья принял решение отложить матч между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» в рамках 26-го тура Ла Лиги, который должен был состояться в этот понедельник. Новая дата и время будут сообщены в ближайшее время», — говорится в официальном заявлении федерации футбола страны.

После 25 сыгранных встреч «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 27 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android