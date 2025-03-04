У вратаря «Динамо» Лунёва диагностирован сильный ушиб после матча с «Ростовом»

В пресс-службе московского «Динамо» рассказали о состоянии голкипера бело-голубых Андрея Лунёва после матча с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Напомним, во втором тайме вратарь на выходе из ворот в игровом эпизоде получил сильный удар ногой по голове от нападающего жёлто-синих Мохаммада Мохеби, но в итоге смог продолжить игру.

«Андрей Лунёв прошёл обследование, которое показало, что наш голкипер избежал серьёзных повреждений [и, в частности, травм костей] в жёстких столкновениях в матче с «Ростовом».

У него диагностирован сильный ушиб. Лунёв будет готовиться к ближайшей встрече», — цитирует пресс-службу «Динамо» «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Лунёв провёл за «Динамо» 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

После 19 сыгранных встреч «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички сразятся с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.