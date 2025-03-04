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Быстров: в России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца

Быстров: в России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца
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Экс-хавбек национальной команды России Владимир Быстров высказался о попадании защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России, где футболист оказался впервые.

«Дуглас Сантос — хороший футболист! В России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца. Всё просто. У нас был Марио такой в своё время, а теперь будет он. Рационально ли вызывать возрастного футболиста на товарищеские игры? Для меня каждая игра сборной имеет значение», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сантос провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Сантос получил российское гражданство в 2024 году. Защитник «Зенита» имеет право на выступления в составе сборной России.

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