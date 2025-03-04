Результаты матчей чемпионата Италии 3 марта

Вчера, 3 марта, прошёл один матч 27-го тура итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 27-й тур. Результаты встреч 3 марта

«Ювентус» — «Верона» — 2:0.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии миланский «Интер», который записал в свой актив 58 очков. На втором месте находится «Наполи», набрав 57 очков. Третью строчку занимает «Аталанта», на счету которой 55 очков. Туринский «Ювентус» замыкает топ-4 с 52 очками в своём активе. В зоне вылета находятся «Эмполи» (22), «Венеция» (18) и «Монца» (14).

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