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Результаты матчей чемпионата Италии 3 марта

Результаты матчей чемпионата Италии 3 марта
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Вчера, 3 марта, прошёл один матч 27-го тура итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 27-й тур. Результаты встреч 3 марта

«Ювентус» — «Верона» — 2:0.

Италия — Серия А . 27-й тур
03 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Верона
Верона
1:0 Тюрам-Юльен – 72'     2:0 Копмейнерс – 90'    

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии миланский «Интер», который записал в свой актив 58 очков. На втором месте находится «Наполи», набрав 57 очков. Третью строчку занимает «Аталанта», на счету которой 55 очков. Туринский «Ювентус» замыкает топ-4 с 52 очками в своём активе. В зоне вылета находятся «Эмполи» (22), «Венеция» (18) и «Монца» (14).

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