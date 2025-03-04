Маринато Гильерме рассказал, почему принял предложение «Локомотива» работать в академии

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос, почему принял предложение руководства железнодорожников стать координатором по развитию и подготовке вратарей молодёжного футбола красно-зелёных.

«Я говорил с руководством академии и основы, даже не сомневался, сразу согласился на предложение, потому что для меня этот клуб очень важен. Есть много вещей, которые клуб мне дал как футболисту, пришло время отдавать в ответ, помогать молодым ребятам, которые здесь есть. Я сразу выразил готовность, даже не думал отказывать», — сказал Гильерме в интервью пресс-службе «Локомотива».

Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 года по июль 2024-го. На его счету 387 матчей за клуб во всех турнирах.