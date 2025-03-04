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Аршавин: «Спартак» тоже видит, что «Зенит» уязвим

Аршавин: «Спартак» тоже видит, что «Зенит» уязвим
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о зимних трансферах «Спартака».

«Спартак выглядит очень хорошо именно по тому отрезку, который он играл в конце осени. И плюс то, что «Спартак» купил игроков, показал этим, что чувствует, что у них есть шанс, и они хотят его использовать. Значит, они тоже видят, что «Зенит» уязвим», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Зенита» по дополнительным показателям.

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