«Меня поразило». Бубнов раскритиковал Станковича после матча «Спартак» — «Оренбург»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче после победы красно-белых в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Меня поразило, когда Станкович сказал: «я счастлив, что мы обыграли «Оренбург». В чём счастье? Вы мучились по большему счёту. Могли даже не выиграть», — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
На данный момент московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда отстаёт от лидирующего петербургского «Зенита» по дополнительным показателям.
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