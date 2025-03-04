«Меня поразило». Бубнов раскритиковал Станковича после матча «Спартак» — «Оренбург»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче после победы красно-белых в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

«Меня поразило, когда Станкович сказал: «я счастлив, что мы обыграли «Оренбург». В чём счастье? Вы мучились по большему счёту. Могли даже не выиграть», — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда отстаёт от лидирующего петербургского «Зенита» по дополнительным показателям.

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