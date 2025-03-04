Винисиус рассказал, почему не поехал на вручение «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему не поехал на вручение «Золотого мяча».
«Золотой мяч»? Клуб попросил меня не ехать на вручение и остаться в Мадриде. Я делаю то, что они говорят», — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.
Бразильский футболист выступает за «сливочных» с лета 2018 года. За 300 матчей во всех турнирах 24-летний Винисиус забил 102 гола и сделал 76 результативных передач. Вместе с «Реалом» нападающий дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз побеждал в Суперкубке Испании.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.
Встреча Джеймса Хардена и Винисиуса Жуниора: