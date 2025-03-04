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Винисиус рассказал, почему не поехал на вручение «Золотого мяча»

Винисиус рассказал, почему не поехал на вручение «Золотого мяча»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему не поехал на вручение «Золотого мяча».

«Золотой мяч»? Клуб попросил меня не ехать на вручение и остаться в Мадриде. Я делаю то, что они говорят», — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.

Бразильский футболист выступает за «сливочных» с лета 2018 года. За 300 матчей во всех турнирах 24-летний Винисиус забил 102 гола и сделал 76 результативных передач. Вместе с «Реалом» нападающий дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз побеждал в Суперкубке Испании.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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