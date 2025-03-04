Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: с разрывом крестов Тюкавина, разорвались надежды фанатов «Динамо» на медали

Червиченко: с разрывом крестов Тюкавина, разорвались надежды фанатов «Динамо» на медали
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о тяжёлой травме нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который выбыл на длительный срок из-за разрыва «крестов».

«С этим разрывом крестов, разорвались надежды болельщиков «Динамо» на медали. Нападающие в команде есть. Но я думаю, что Тюкавин был настолько острый и хороший форвард, что у «Динамо» теперь нет козыря. То есть расклад в картах хороший, а козырного туза больше нет. Это проблема. Сейчас центрального нападающего «Динамо» вряд ли где-то сможет найти», — приводит слова Червиченко Евро-футбол.Ру.

Ранее сообщалось, что восстановление футболиста после травмы может занять полгода. В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
11 примеров для Тюкавина. Как игроки сборной России вернулись после травмы «крестов»
11 примеров для Тюкавина. Как игроки сборной России вернулись после травмы «крестов»

Самые опасные травмы в футболе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android