Червиченко: с разрывом крестов Тюкавина, разорвались надежды фанатов «Динамо» на медали

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о тяжёлой травме нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который выбыл на длительный срок из-за разрыва «крестов».

«С этим разрывом крестов, разорвались надежды болельщиков «Динамо» на медали. Нападающие в команде есть. Но я думаю, что Тюкавин был настолько острый и хороший форвард, что у «Динамо» теперь нет козыря. То есть расклад в картах хороший, а козырного туза больше нет. Это проблема. Сейчас центрального нападающего «Динамо» вряд ли где-то сможет найти», — приводит слова Червиченко Евро-футбол.Ру.

Ранее сообщалось, что восстановление футболиста после травмы может занять полгода. В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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