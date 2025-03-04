Гурцкая: Личка просто стал заниматься ерундой

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Мне стало казаться, что Личка просто стал заниматься ерундой. Всеми заявлениями он максимально приближает отставку. Он опять сказал, что на поле была одна команда, а «Ростов» выглядел лучше. Ты готовишь команду два месяца, почему твоя команда выглядит плохо? Это к кому вопрос? Личку надо было увольнять после проигранного матча с «Краснодаром» в прошлом сезоне», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 19 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.