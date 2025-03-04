Стала известна позиция Флика по возможному возвращению Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не уверен в необходимости возвращения форварда «Сантоса» Неймара в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

Немецкий специалист сомневается в его физической форме и уровне игры, особенно учитывая, что основой игры каталонского клуба являются молодость и высокая интенсивность. Более того, на данный момент в клубе даже не обсуждали официальное предложение для бразильца, что подтверждает отсутствие единого мнения среди руководства.

Еще один важный фактор — финансовая нестабильность клуба. «Барселона» до сих пор не знает, каким будет её бюджет на летний трансферный рынок.

Ранее сообщалось, что приоритетной целью Неймара является возвращение в «Барселону». Бразилец согласится на низкую зарплату для перехода в стан «блауграны».

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