Черчесов рассказал, почему не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не поздравил нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу с повторением бомбардирского рекорда экс-форварда петербургского «Зенита» Александра Кержакова.

«Я специально не поздравил его с этим голом, что он сравнялся. Раз не поздравил, значит, жду следующего гола. Тогда поздравлю. Так, чуть-чуть его раззадорить. Знаю его характер — он будет доказывать», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В субботу, 1 марта, Дзюба забил гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м в карьере. Таким образом, 36-летний нападающий догнал бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.