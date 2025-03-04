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Черчесов рассказал, почему не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова

Черчесов рассказал, почему не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не поздравил нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу с повторением бомбардирского рекорда экс-форварда петербургского «Зенита» Александра Кержакова.

«Я специально не поздравил его с этим голом, что он сравнялся. Раз не поздравил, значит, жду следующего гола. Тогда поздравлю. Так, чуть-чуть его раззадорить. Знаю его характер — он будет доказывать», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В субботу, 1 марта, Дзюба забил гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м в карьере. Таким образом, 36-летний нападающий догнал бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    
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