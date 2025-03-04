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Аршавин сравнил гонку Овечкина за рекордом Гретцки и погоню Дзюбы за Кержаковым

Аршавин сравнил гонку Овечкина за рекордом Гретцки и погоню Дзюбы за Кержаковым
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сравнил погоню российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ и гонку форварда «Акрона» Артёма Дзюбы за рекордом Александра Кержакова по голам в российском футболе.

«Во-первых, это НХЛ, это история, это Уэйн Гретцки и Александр Овечкин, и извиняюсь, Кержаков, и Дзюба. Кержаков и Дзюба, это не Овечкин и Гретцки. Канадец и русский, НХЛ, это рекорд, который держится кучу лет», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее Дзюба повторил исторический бомбардирский рекорд Кержакова в российском футболе. Оба футболиста забили по 233 гола. Овечкин отстаёт от снайперского рекорда Гретцки на десять шайб.

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