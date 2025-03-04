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Бубнов отреагировал на падения Соболева в концовке матча «Зенит» — ЦСКА

Бубнов отреагировал на падения Соболева в концовке матча «Зенит» — ЦСКА
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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал эпизоды с двумя падениями нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева в концовке матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«По Соболеву. Удивляюсь… Вот чего ты падаешь? Иди вперёд: если фол, то и так упадёшь, а тут хоть у тебя момент будет. Но нет, он падает. Не понимаю. Самое главное ведь мяча первым коснуться», — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. В текущем сезоне на счету Соболева 13 матчей в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

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