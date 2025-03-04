Бубнов отреагировал на падения Соболева в концовке матча «Зенит» — ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал эпизоды с двумя падениями нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева в концовке матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«По Соболеву. Удивляюсь… Вот чего ты падаешь? Иди вперёд: если фол, то и так упадёшь, а тут хоть у тебя момент будет. Но нет, он падает. Не понимаю. Самое главное ведь мяча первым коснуться», — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. В текущем сезоне на счету Соболева 13 матчей в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.