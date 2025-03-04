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Бубнов — о Галицком: вроде правильный президент, мужик умный, но вот куда Ивича убираешь?

Бубнов — о Галицком: вроде правильный президент, мужик умный, но вот куда Ивича убираешь?
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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение президента «Краснодара» Сергея Галицкого уволить сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

«Не знаю, вроде правильный президент, мужик умный, но вот куда Ивича убираешь? Оставил бы – стали бы чемпионами. А потом бы убрали. Но сразу? При Мусаеве что вышло? Даже Сперцян говорит: мы с Мусаевым очки потеряли», — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ивич был уволен из «Краснодара» в марте 2024 года в момент, когда клуб занимал в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место и находился в чемпионской гонке. По итогам сезона-2023/2024 «быки» под руководством сменившего Ивича Мурада Мусаева заняли второе место, уступив в итоговой таблице чемпионата одно очко ставшему чемпионом петербургскому «Зениту».

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