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Евгений Ловчев оценил включение Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России

Евгений Ловчев оценил включение Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал попадание защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России, где футболист оказался впервые.

«Дуглас Сантос – хороший игрок, но он ведь ещё и включён в расширенный список сборной Бразилии. И он сам будет думать, какую команду выбрать. Это очень хороший игрок для нашего футбола, и ничего страшного в этом нет. Сборная России – лицо футбола нашей страны, и за неё должны выступать лучшие футболисты». — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Сантос провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Сантос получил российское гражданство в 2024 году. Защитник «Зенита» имеет право на выступления в составе сборной России.

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