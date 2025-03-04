Карим Бензема рассказал, чем его начало пути в «Реале» отличается от старта Килиана Мбаппе

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема сравнил свой переход в «Реал» и трансфер французского форварда Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Когда я приехал, я не знал, что такое «Реал» но никогда не сомневался, что добьюсь успеха. В молодом возрасте трудно принимать критику, люди не понимали, что я ещё молод, не знаю языка, далеко от семьи… В «Реале» быстро учишься быть психологически сильным. Теперь критика меня только забавляет. Ситуация Мбаппе отличается от той, что была у меня. Я пришёл совсем молодым, в 21 год, а он пришёл в 25. Он знает, что в «Реале», если ты не оправдываешь ожидания, тебя разорвут, потому что тебя взяли исключительно для того, чтобы забивать голы. Давление невероятное, и он это понимает», — приводит слова Бензема Marca.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне француз принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи.