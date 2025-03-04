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«Занимались непонятно чем». Радимов – об игре «Спартака» в матче с «Оренбургом»

«Занимались непонятно чем». Радимов – об игре «Спартака» в матче с «Оренбургом»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что клуб из Санкт-Петербурга будет бороться со «Спартаком» за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России, а также раскритиковал игру столичного клуба в матче с «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Я думаю, что «Спартак» и «Зенит» равны. Они будут бороться за чемпионство. Станкович после матча с «Оренбургом» был категорически недоволен игрой команды. Они занимались непонятно чем. По осени «Спартак» добивал соперника. Вот чего хочет Станкович. И это правильно. Это максимализм, который должен быть. В «Спартаке» по‑другому просто нельзя, — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Зенита» по дополнительным показателям. В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином», а «Зенит» проведёт матч с «Факелом».

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