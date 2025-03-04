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Холанд рассказал, каким качеством Месси он хотел бы обладать

Холанд рассказал, каким качеством Месси он хотел бы обладать
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос, каким качеством аргентинского нападающего и капитана «Интер Майами» Лионеля Месси он хотел бы обладать.

«Что бы я добавил в свою игру? Есть много качеств, которыми я бы хотел обладать, но, думаю, я бы выбрал дриблинг Месси», – приводит слова Холанда Sky Sports.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 36 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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