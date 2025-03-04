Марсело: узнав о переходе Криштиану Роналду в «Реал», я сказал, что ухожу

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал о стычке с нападающим Криштиану Роналду до его перехода в стан «сливочных».

«Мои отношения с Криштиану начались с того, что мы повздорили в матче Бразилия – Португалия. Он был слишком быстр, и мне пришлось сфолить. Он меня схватил, и я хотел ответить тем же, но он слишком высокий. Позже я узнал, что «Реал» подпишет Роналду через два месяца. Тогда я в шутку сказал: «Я ухожу из клуба». Но всё сложилось удачно», – приводит слова Марсело Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, Марсело выступал за «Реал» с января 2007 по август 2022 года. За время в «Королевском клубе» бразилец пять раз одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сентябре 2022 года Марсело перебрался в греческий «Олимпиакос», а карьеру завершил в ноябре прошлого года в составе бразильского «Флуминенсе».

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