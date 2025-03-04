Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсело: узнав о переходе Криштиану Роналду в «Реал», я сказал, что ухожу

Марсело: узнав о переходе Криштиану Роналду в «Реал», я сказал, что ухожу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал о стычке с нападающим Криштиану Роналду до его перехода в стан «сливочных».

«Мои отношения с Криштиану начались с того, что мы повздорили в матче Бразилия – Португалия. Он был слишком быстр, и мне пришлось сфолить. Он меня схватил, и я хотел ответить тем же, но он слишком высокий. Позже я узнал, что «Реал» подпишет Роналду через два месяца. Тогда я в шутку сказал: «Я ухожу из клуба». Но всё сложилось удачно», – приводит слова Марсело Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, Марсело выступал за «Реал» с января 2007 по август 2022 года. За время в «Королевском клубе» бразилец пять раз одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сентябре 2022 года Марсело перебрался в греческий «Олимпиакос», а карьеру завершил в ноябре прошлого года в составе бразильского «Флуминенсе».

Материалы по теме
Таких защитников больше нет. Великолепный Марсело ушёл из футбола
Таких защитников больше нет. Великолепный Марсело ушёл из футбола

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android