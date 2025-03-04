«Арсенал» близок к подписанию бывшего спортивного директора мадридского «Атлетико»

Бывший спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта может занять аналогичную должность в «Арсенале», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Испанский специалист отдаёт предпочтение лондонскому клубу. Обе стороны уверены, что достигнут соглашения о сотрудничестве к концу текущего сезона.

В ноябре прошлого года пост спортивного директора «Арсенала» покинул Эду Гаспар.

На текущий момент лондонский клуб занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков, имея при этом матч в запасе.

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