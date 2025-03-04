Мария Погребняк сделала выбор в блиц-опросе среди Мамаева, Тарасова и экс-супруга

Дизайнер и блогер Мария Погребняк выбрала среди российских футболистов: Павла Мамаева, Дмитрия Тарасова и своего бывшего мужа Павла Погребняка — в блиц-опросе «переспать, поцеловать, убить».

— Я убила бы двоих, а Пашку Погребняка бы поцеловала.

— То есть у тебя с ним всё нормально?

— Да, у нас с ним всё нормально. Он очень классный мужчина и человек.

— А почему расстались?

— Ну, так сложились обстоятельства. Но я точно больше не хочу ни с кем из них переспать, а двоих хочу убить: Мамаева и Тарасова. Это бывшие моих лучших подруг, — сказала Погребняк в интервью на канале «Алёна, блин!».

Напомним, Павел и Мария развелись в 2023 году, у них трое сыновей.