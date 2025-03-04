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Стало известно, какой топ-клуб может возглавить экс-тренер «Барселоны» Хави

Стало известно, какой топ-клуб может возглавить экс-тренер «Барселоны» Хави
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Бывший тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Ювентус», сообщает El Nacional.

Итальянский клуб хочет изменить направление после неудачного сезона под руководством Тьяго Мотты, и Хави является одним из главных кандидатов на его замену. Несмотря на это, испанец готов согласиться только при одном условии – если «бьянконери» подпишут полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса.

В свою очередь, каталонцы считают Фермина непродающимся игроком, но сам футболист может рассмотреть вариант с приглашением Хави.

Хави покинул «Барселону» 30 июня 2024 года и с тех пор находится без клуба.

После 27 сыгранных туров «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на шесть очков. Также команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/16 финала, пропустив дальше ПСВ.

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