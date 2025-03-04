В «Заре» высказались о возможном подписании экс-защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого

Президент украинской «Зари» Евгений Геллер прокомментировал слухи о возможном подписании экс-защитника «Шахтёра» и «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«Нет, не было такого варианта, я не знаю. Мне Ракицкий всегда нравился как футболист. Я понимаю, что он уже возрастной футболист, но если у него будет желание и здоровье играть за «Зарю» – добро пожаловать.

Ракицкого нам никто не предлагал. Пользуясь случаем: если он хочет поиграть в футбол, если у него есть здоровье и желание – мы ждём. Он отличный игрок.

Ищем левоногого центрального защитника? Да, и уже есть на примете несколько, не украинцы. Сложно уговорить приехать сюда. Был вариант с игроком из Болгарии, левоногий центрбек. И в момент его родители сказали, что нет.

Да, мы ищем левогоного центрального защитника, желательно молодого, но Ракицкого мы тоже рады будем видеть», — сказал Геллер в эфире YouTube-канала «Профутбол Digital».

Напомним, Ракицкий на данный момент находится в статусе свободного агента.

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