Одна из главных звёзд атаки «Барселоны» может заменить в «Ливерпуле» Мохамеда Салаха

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.
По информации источника, 28-летний футболист рассматривается английским грандом как замена Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом 2025 года. Испанский гранд может реализовать игрока за сумму около € 100 млн.
Напомним, в нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 18 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.
Ряд популярных изданий считают именно Рафинью и Салаха главными кандидатами на «Золотой мяч» по итогам этого сезона.
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