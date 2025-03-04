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Звезда «Реала» Винисиус ответил на вопрос о своём будущем и возможной смене команды

Звезда «Реала» Винисиус ответил на вопрос о своём будущем и возможной смене команды
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Звёздный вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор принял решение о своём будущем, поставив точку в истории с потенциальным трансфером в саудовскую лигу.

«Я сейчас очень спокоен, у меня контракт «Реалом» до июня 2027 года, и я не могу дождаться его продления. «Реал» – лучшее место для меня. Я играю с самыми лучшими людьми. Я очень счастлив», – приводит слова Винисиуса инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Бразильский футболист выступает за «сливочных» с лета 2018 года. За 300 матчей во всех турнирах 24-летний Винисиус забил 102 гола и сделал 76 результативных передач. Вместе с «Реалом» нападающий дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз побеждал в Суперкубке Испании.

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