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Лэмпард назвал тренера, на которого хотел бы быть похожим

Лэмпард назвал тренера, на которого хотел бы быть похожим
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Челси», а ныне главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард рассказал о своей встрече с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«У меня было несколько таких встреч, которые дают прекрасную возможность просто обменяться идеями и поболтать. Я ходил на встречу с Томасом Фрэнком в Брентфорде. Он был таким открытым и интересным.

Примерно за месяц до того, как появилась эта работа, я приехал в «Манчестер Сити», чтобы взять интервью у Родри, и у меня была возможность провести 45 минут с Пепом, и это было потрясающе. Ещё до того, как я начал тренировать, я провёл пару дней в «Сити» и был просто поражён тем, как он взаимодействует с игроками на тренировочной площадке. Именно таким я и хочу быть», — приводит слова Лэмпарда The Athletic.

Напомним, Лэмпард возглавил «Ковентри Сити» в конце ноября 2024 года.

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