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Генич назвал новичка «Спартака», который не пробьётся в основной состав

Генич назвал новичка «Спартака», который не пробьётся в основной состав
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о новичках московского «Спартака» Ливае Гарсии и Пабло Солари и предположил, как лучше красно-белым перестроить команду с учётом трансферов.

«Солари вместо Бонгонды будет играть, скорее всего. Но Ливай Гарсия, думаю, будет сидеть. Будет выходить со скамейки. Либо нужно перестраивать игру в два нападающих, либо чтобы Ливай менял Угальде. Выпускать его на фланг бессмысленно», — сказал Генич на канале «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам 19 туров московская команда занимает вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, лидером является «Зенит».

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