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Бубнов охарактеризовал группу атаки «Спартака» в первом матче РПЛ после зимней паузы

Бубнов охарактеризовал группу атаки «Спартака» в первом матче РПЛ после зимней паузы
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Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал выступление московского «Спартака» в текущем сезоне.

«У «Спартака» такая группа атаки… Они не будут «на ноль» играть. Для них главное сначала забить и потом не пропустить. «Спартак» может пойти по бразильскому принципу: «Мы забьём сколько захотим, а вы – сколько сможете». Сейчас они взяли двух звёзд, там говорят, что будет конкуренция, кто будет играть. Два новичка «Спартака» в любом случае выйдут на замену и усилят игру, добьют соперника»,– сказал Бубнов на канале «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам 19 туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

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