ПСВ — «Арсенал»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСВ Эйндховен» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Игру будет обслуживать испанская бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Напомним, ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта.