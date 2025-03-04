«Реал» — «Атлетико»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа сразу вышел в 1/8 финала турнира.