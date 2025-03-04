Гришин: чемпионство «Баварии» станет тренерской победой Компани

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре «Баварии» под руководством бельгийского тренера Венсана Компани. Гришин полагает, что мюнхенская команда выиграет Бундеслигу по итогам этого сезона.

«Не думаю, что «Бавария» растеряет восемь очков отрыва. Они станут чемпионами. В этом сезоне они хорошо играют с аутсайдерами, а в матчах с лидерами им тяжело. «Байер» их откровенно простил в феврале, когда была нулевая ничья в Леверкузене. Чемпионство «Баварии» будет тренерской победой Венсана Компани. При нём футбол «Баварии» обрёл краски», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге сезона-2024/2025 с восьмиочковым отрывом от «Байера», который располагается на второй строчке в турнирной таблице. Напомним, «Бавария» назначила Компани на пост главного тренера в мае 2024 года. До этого он тренировал английский «Бёрнли», который не смог уберечь от вылета в Чемпионшип.