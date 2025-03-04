Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: чемпионство «Баварии» станет тренерской победой Компани

Гришин: чемпионство «Баварии» станет тренерской победой Компани
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре «Баварии» под руководством бельгийского тренера Венсана Компани. Гришин полагает, что мюнхенская команда выиграет Бундеслигу по итогам этого сезона.

«Не думаю, что «Бавария» растеряет восемь очков отрыва. Они станут чемпионами. В этом сезоне они хорошо играют с аутсайдерами, а в матчах с лидерами им тяжело. «Байер» их откровенно простил в феврале, когда была нулевая ничья в Леверкузене. Чемпионство «Баварии» будет тренерской победой Венсана Компани. При нём футбол «Баварии» обрёл краски», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге сезона-2024/2025 с восьмиочковым отрывом от «Байера», который располагается на второй строчке в турнирной таблице. Напомним, «Бавария» назначила Компани на пост главного тренера в мае 2024 года. До этого он тренировал английский «Бёрнли», который не смог уберечь от вылета в Чемпионшип.

Материалы по теме
«Бавария» при Компани идёт с лучшим показателем голов, чем при Флике, установившем рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android