Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 4 марта

Сегодня, 4 марта, стартует стадия 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. В центральном противостоянии встретятся «Реал» и «Атлетико».

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, расписание матчей:

20:45 мск. «Брюгге» — «Астон Вилла»;

23:00 мск. «Реал» — «Атлетико»;

23:00 мск. «ПСВ» — «Арсенал»;

23:00 мск. «Боруссия» — «Лилль».

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 4 и 5 марта. Ответные игры запланированы на 11 и 12 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).