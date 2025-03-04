Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 4 марта
Сегодня, 4 марта, стартует стадия 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. В центральном противостоянии встретятся «Реал» и «Атлетико».
Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, расписание матчей:
- 20:45 мск. «Брюгге» — «Астон Вилла»;
- 23:00 мск. «Реал» — «Атлетико»;
- 23:00 мск. «ПСВ» — «Арсенал»;
- 23:00 мск. «Боруссия» — «Лилль».
Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 4 и 5 марта. Ответные игры запланированы на 11 и 12 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.
Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).
Комментарии