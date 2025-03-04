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20:45 Мск
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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 4 марта

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 4 марта
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Сегодня, 4 марта, стартует стадия 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. В центральном противостоянии встретятся «Реал» и «Атлетико».

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, расписание матчей:

  • 20:45 мск. «Брюгге» — «Астон Вилла»;
  • 23:00 мск. «Реал» — «Атлетико»;
  • 23:00 мск. «ПСВ» — «Арсенал»;
  • 23:00 мск. «Боруссия» — «Лилль».

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 4 и 5 марта. Ответные игры запланированы на 11 и 12 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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