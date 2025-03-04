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Гарначо извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед» за вылет из Кубка Англии

Гарначо извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед» за вылет из Кубка Англии
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Аргентинский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо опубликовал пост с извинениями после вылета «красных дьяволов» из Кубка Англии.

Фото: Скриншот из соцсетей Алехандро Гарначо

«Извините, болельщики «Юнайтед», — написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» встречался с лондонским «Фулхэмом». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «дачников» — 4:3.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Кубок Англии . 1/8 финала
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
3 : 4
Фулхэм
Лондон
0:1 Бейсси – 45+1'     1:1 Фернандеш – 71'    
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