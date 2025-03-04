«Отзывчив, внимателен к деталям». Даниил Денисов — о спортдиректоре «Спартака» Кахигао

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о спортивном директоре красно-белых Фрэнсисе Кахигао.

— Как часто вы общаетесь с Кахигао? Какой он человек?

— Тяжело сказать, какой он человек. Мы достаточно часто с ним как‑то контактируем. Он отзывчив, внимателен к деталям, — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Кахигао был назначен на должность спортивного директора красно-белых в минувшем январе. До «Спартака» испанский специалист занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». Также Кахигао работал в качестве главного скаута в лондонском «Арсенале».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).