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«Зенит» расформировал свой медиафутбольный клуб «Чисто Питер»

«Зенит» расформировал свой медиафутбольный клуб «Чисто Питер»
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Санкт-петербургский «Зенит» расформировал свою медийную команду «Чисто Питер», которая участвовала в турнирах под эгидой Медиалиги. О ликвидации команды сообщил блогер и футболист «Чисто Питер» Гена Миллер.

«Чисто Питер» — всё. Вот такая мы медиакоманда, где о закрытии проекта узнаём из чата игроков, и только потому, что футболист спросил: «А чего ждать-то? Есть инфа?»

В целом на старте проект был потенциально очень силён. Но куча неверных решений привели к тому, что имеем. Хотелось бы высказать многое, и были бы люди, которые очень расстроились бы сказанному. Так что, пожалуй, обижать никого не буду и просто промолчу.

Фиксируем дату смерти: 03.03.2025 в 21:00», — написал Гена Миллер в своём телеграм-канале.

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