УЕФА оштрафовал Клаудио Раньери за критику арбитра после матча Лиги Европы с «Порту»
Поделиться
Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери был оштрафован УЕФА на € 20 тыс. за критические высказывания в адрес арбитра Тобиаса Штилера и главы судейского совета Роберто Розетти после первого стыкового матча Лиги Европы с «Порту» (1:1). Об этом сообщает Football Italia.
Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Челик – 45+5' 1:1 Моура – 67'
Удаления: нет / Кристанте – 72'
По информации источника, Раньери предположил, что судья был предвзят по отношению к итальянской команде, и был недоволен удалением полузащитника «Ромы» Бриана Кристанте. Также критика 73-летнего специалиста распространилась и на Роберто Розетти. Тренер поставил под сомнение его решение назначить Штилера на матч. Он отметил, что в 22 предыдущих матчах, где судил Штилер, гостевые команды добились лишь девяти ничьих, а во всех остальных играх побеждали хозяева.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2025
-
10:54
-
10:46
-
10:46
-
10:31
-
10:22
-
10:17
-
10:05
-
10:05
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
08:53
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
07:13
-
06:54
-
06:35
-
06:16
-
06:11
-
05:38
-
04:58
-
04:56
-
04:55
-
04:49
-
04:44
-
03:58
-
03:47
-
03:22
-
03:21
-
03:01
-
02:59