УЕФА оштрафовал Клаудио Раньери за критику арбитра после матча Лиги Европы с «Порту»

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери был оштрафован УЕФА на € 20 тыс. за критические высказывания в адрес арбитра Тобиаса Штилера и главы судейского совета Роберто Розетти после первого стыкового матча Лиги Европы с «Порту» (1:1). Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Раньери предположил, что судья был предвзят по отношению к итальянской команде, и был недоволен удалением полузащитника «Ромы» Бриана Кристанте. Также критика 73-летнего специалиста распространилась и на Роберто Розетти. Тренер поставил под сомнение его решение назначить Штилера на матч. Он отметил, что в 22 предыдущих матчах, где судил Штилер, гостевые команды добились лишь девяти ничьих, а во всех остальных играх побеждали хозяева.