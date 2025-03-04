Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА оштрафовал Клаудио Раньери за критику арбитра после матча Лиги Европы с «Порту»

УЕФА оштрафовал Клаудио Раньери за критику арбитра после матча Лиги Европы с «Порту»
Комментарии

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери был оштрафован УЕФА на € 20 тыс. за критические высказывания в адрес арбитра Тобиаса Штилера и главы судейского совета Роберто Розетти после первого стыкового матча Лиги Европы с «Порту» (1:1). Об этом сообщает Football Italia.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Челик – 45+5'     1:1 Моура – 67'    
Удаления: нет / Кристанте – 72'

По информации источника, Раньери предположил, что судья был предвзят по отношению к итальянской команде, и был недоволен удалением полузащитника «Ромы» Бриана Кристанте. Также критика 73-летнего специалиста распространилась и на Роберто Розетти. Тренер поставил под сомнение его решение назначить Штилера на матч. Он отметил, что в 22 предыдущих матчах, где судил Штилер, гостевые команды добились лишь девяти ничьих, а во всех остальных играх побеждали хозяева.

Материалы по теме
«Я в этом убеждён». Раньери назвал имя тренера, который в будущем станет одним из лучших
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android