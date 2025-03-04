«Ну чё ты, с той скамейки на ту перескочил?» Чистяков высмеял Кругового за переход в ЦСКА

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высмеял защитника ЦСКА Данила Кругового за переход в столичный клуб. Ранее Круговой играл за сине-бело-голубых, он является воспитанником системы «Зенита».

«Ну чё ты, с той скамейки на ту перескочил?» — заявил со смехом Чистяков Круговому после игры 19-го тура РПЛ. Данил в ответ также рассмеялся. Случившийся эпизод попал на видео клубной пресс-службы сине-бело-голубых. Круговой не принимал участия во встрече с «Зенитом», защитник провёл всю игру на скамейке запасных.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, заработав 40 очков.