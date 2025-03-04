Журавель — о травме Тюкавина: чистая случайность и большая потеря

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался о травме нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Российский форвард повредил крестообразные связки колена по ходу игры 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Как это часто бывает с «крестами» — нет единоборства. Тюкавин споткнулся, неловко поставил ногу. Чистая случайность. Большая потеря», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

Ранее сообщалось, что восстановление футболиста после травмы может занять полгода. В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.