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«Речь идёт о престиже». Форвард «Баварии» Мюллер — о противостоянии с «Байером» в ЛЧ

«Речь идёт о престиже». Форвард «Баварии» Мюллер — о противостоянии с «Байером» в ЛЧ
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями о предстоящем противостоянии с леверкузенским «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча в этой паре состоится в среду, 5 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жеребьёвка в Лиге чемпионов не стала сюрпризом — было ясно, что нам попадётся либо «Байер», либо «Атлетико». Честно говоря, на профессиональном уровне меня не очень волнует выбор соперника. Наша цель — прогрессировать в Лиге чемпионов, а для этого нужно пройти раунд 1/8. Неважно, кто попадётся, мы должны это сделать.

Но, конечно, играть против нашего сильнейшего локального соперника на большой арене — эмоционально особенный момент. Речь идёт не только о победе, но и о престиже. Лично я считаю, что маленькие подколы между двумя клубами довольно забавны. Мне всегда это нравилось, когда я был ребёнком и болельщиком. Сейчас всё стало немного более благовоспитанным.

В конце концов, главное в среду — это спортивный аспект. Это определённо будет тяжёлая игра. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы доказать, что мы заслуживаем выхода в следующий раунд», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

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